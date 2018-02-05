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| | Udelv представил беспилотный электрокар для доставки товаров

Udelv представил беспилотный электрокар для доставки товаров

Сегодня, 04:00

Калифорнийская фирма Udelv презентовала прототип автономного фургона с электромотором, который предназначен для доставки товаров со склада заказчикам. Применения данного транспорта позволит сократить стоимость доставки и сделает услугу удобнее.

Udelv представил беспилотный электрокар для доставки товаров

 

Как пишет портал VistaNews, новый беспилотный автомобиль Udelv будет иметь 18 ячеек с автоматическими дверьми. По приезду транспортного средства на нужный адрес заказчик самостоятельно сможет забрать свою покупку, использовав специальное мобильное приложение для разблокировки одной из ячеек. Затем фургон продолжит ехать по заранее выстроенному маршруту.

 

Грузоподъёмность новинки достигает 317 килограммов. Беспилотный Udelv приводится в движение электрическим силовым агрегатом, мощность которого пока не раскрывается. Без подзарядки фургон способен проезжать до 100 километров, чего, по словам разработчиков, достаточно для службы доставки.

Отметим, что модель уже вывели на испытания: она успешно доставила груз, проехав пять километров. В скором времени стартап начнёт тестировать целый парк фургонов, причём тесты будут проходить под надзором специалиста. В перспективе беспилотники Udelv станут доступны не только для покупки, но и для оформления подписки на них.


Яна Васильева
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