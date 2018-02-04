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| | Мистер Бин продает легендарный Mercedes-Benz 500 E

Мистер Бин продает легендарный Mercedes-Benz 500 E

Сегодня, 11:55

На аукционе Race Retro Classic Car Sale23 февраля планируется продать сразу два автомобиля, принадлежащих актёру Роуэну Аткинсону. Речь идёт о спортивном седане Mercedes-Benz 500 E и Lancia Thema с мотором от Ferrari.

Мистер Бин продает легендарный Mercedes-Benz 500 E

 

К сожалению, причина, по которой Аткинсон решил расстаться со столь редкими машинами, не уточняется. Однако на торгах то и дело появляются автомобили из коллекции актёра. Так, прошлым летом он продал свой внедорожник Land Rover Defender в особом исполнении Heritage.

 

Согласно данным организаторов аукциона, Роуэн Аткинсон купил подержанный Mercedes-Benz 500 E 1993 года выпуска с 326-сильным двигателем V8 в 2015 году. Примечательно, что это второй экземпляр модели в коллекции актёра. Данный автомобиль приглянулся ему не только идеальным состоянием, но и тканево-кожаной отделкой салона, тогда как большинство таких седанов имели полностью кожаную обивку. К настоящему времени продаваемый Mercedes-Benz 500 E преодолел 80 500 километров.

Не менее ценным автомобилем можно считать Lancia Thema 8.32 с двигателем Ferrari объёмом 2,9 литра. Отметим, что цифры 8.32 указывают на количество цилиндров и клапонов. С учётом переднего привода для данной модели мощность мотора снизили до 215 «лошадок».

Мистер Бин продает легендарный Mercedes-Benz 500 E

 

Мистер Бин продает легендарный Mercedes-Benz 500 E

 

Предлагаемый экземпляр сошёл с конвейера в 1989 году, последние семь лет им владел Аткинсон. Автомобиль понравился актёру велюровой отделкой интерьера. К сожалению, пробег Lancia Thema не уточняется, однако сообщается, что на регулярное техобслуживание машины ушло около 20000 фунтов.

 


Яна Васильева
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