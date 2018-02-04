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| | Hyundai выпустит новый бюджетный электрокар на базе Solaris

Hyundai выпустит новый бюджетный электрокар на базе Solaris

Сегодня, 11:04
Южнокорейская компания Hyundai продолжает развивать собственные электрические технологии, а очередной новинкой бренда станет полностью электрический седан. Отмечается, что модель будет выполнена на основе седана Hyundai Solaris, который хорошо знаком российским автолюбителям.

Hyundai выпустит новый бюджетный электрокар на базе Solaris

 

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, компания Hyundai планирует вывести на автомобильный рынок Индии сразу несколько бюджетных электрокаров, одним из которых станет «зелёная» версия нового кроссовера Hyundai Kona. Кроме того, разработчики планируют создать и недорогой электрический седан, который будет базироваться на новом Hyundai Solaris и получит название Xcent.

Разработчики отметили, что электрическую версию Hyundai Kona не получится сделать достаточно дешевой для того, чтобы модель пользовалась популярностью в Индии. Вместо этого роль самого дешевого электрокара возьмёт на себя Hyundai Xcent.

О технических характеристиках нового «зелёного» седана пока не сообщается, но эксперты уверены, что модель получит электромотор мощностью примерно в 100 лошадиных сил, а запаса хода на одном заряде батареи хватит как минимум на 250 километров. Дебют модели запланирован на 2019 год.
Васисуалий Мурчалов
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