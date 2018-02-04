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| | Рассекречен салон нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

Рассекречен салон нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

Сегодня, 15:14
Китайский автоконцерн FAW готовится к публичной премьере нового кросс-универсала Junpai CX65. Отмечается, что при создании автомобиля использовались агрегаты и узлы производства Volkswagen.

Рассекречен салон нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

 

Дизайн кузова серийного FAW Junpai CX65 папарацци удалось раскрыть ещё полтора месяца назад, а к настоящему времени в сеть «просочились» первые фотографии салона. Концепт модели дебютировал прошлой весной на автовыставке в Шанхае. Над внешним видом автомобиля работали специалисты из ателье ItalDesign, принадлежащего Volkswagen.

Судя по снимкам, интерьер товарного универсала будет выполнен в духе моделей немецкого автоконцерна, для которых характерны лаконичность и эргономичность. По габаритам Junpai CX65 соотносится с универсалом Golf.

В длину новинка достигает 4 596 мм, ширина равна 1 785 мм, высота составляет 1 525 мм, а расстояние между осями колёс – 2 610 мм. Модель наделили внедорожным пластиковым обвесом с расширителями колёсных арок и накладками на бамперах серебристого цвета.

Рассекречен салон нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

 

Рассекречен салон нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

 

Рассекречен салон нового кросс-универсала FAW Junpai CX65

 

Переднеприводный FAW Junpai CX65 будет доступен с 1,5-литровым 113-сильным «атмосферником» или 1,0-литровым турбодвигателем мощностью в 119 л. с. В зависимости от двигателя в роли трансмиссии выступят 5- или 6-скоростная МКПП, 6- или 7-ступенчатый «робот». Начало продаж модели запланировано на весну 2018 года.
Яна Васильева
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