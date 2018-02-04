BMW опроверг намерения выпустить BMW X2 в виде кабриолета

Недавно стало известно, что компания BMW готовится выпустить кроссовер X2 в модификации с открытым верхом. Однако данную информацию опровергли официальные представители баварской марки.

Ранее зарубежные автомобильные издания писали, что BMW работает над новой версией кроссовера BMW X2, которая составит конкуренцию Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet. На такое сообщение многие автомобильные эксперты отреагировали со скепсисом, поскольку на сегодняшний день подобные автомобили пользуются слабым спросом. Их глобальные продажи исчисляются не тысячами, а сотнями.

После появления подобной новости пресс-служба компании BMW опровергла информацию о выпуске кабриолета и купе BMW X2. Также представители марки добавили, что модель не планируется выпускать в виде пикапа.

Напомним, что в конце прошлого года в сеть попали рендерные изображения BMW X2 в кузовах пикап и кабриолет от независимого дизайнера X-Tomi Design. В связи с этим могли возникнуть слухи о появлении таких автомобилей.

Яна Васильева