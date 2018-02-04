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| | BMW опроверг намерения выпустить BMW X2 в виде кабриолета

BMW опроверг намерения выпустить BMW X2 в виде кабриолета

Сегодня, 12:22

Недавно стало известно, что компания BMW готовится выпустить кроссовер X2 в модификации с открытым верхом. Однако данную информацию опровергли официальные представители баварской марки.

BMW опроверг намерения выпустить BMW X2 в виде кабриолета

 

Ранее зарубежные автомобильные издания писали, что BMW работает над новой версией кроссовера BMW X2, которая составит конкуренцию Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet. На такое сообщение многие автомобильные эксперты отреагировали со скепсисом, поскольку на сегодняшний день подобные автомобили пользуются слабым спросом. Их глобальные продажи исчисляются не тысячами, а сотнями.

 

После появления подобной новости пресс-служба компании BMW опровергла информацию о выпуске кабриолета и купе BMW X2. Также представители марки добавили, что модель не планируется выпускать в виде пикапа.

BMW опроверг намерения выпустить BMW X2 в виде кабриолета

 

BMW опроверг намерения выпустить BMW X2 в виде кабриолета

 

Напомним, что в конце прошлого года в сеть попали рендерные изображения BMW X2 в кузовах пикап и кабриолет от независимого дизайнера X-Tomi Design. В связи с этим могли возникнуть слухи о появлении таких автомобилей.

 


Яна Васильева
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