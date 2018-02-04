Bugatti Veyron получает 15 лет заводской гарантии

Французский премиальный бренд Bugatti, входящий в состав Volkswagen AG, объявляет о старте специальной программы лояльности, которая поможет владельцам гиперкаров Bugatti Veyron сохранить свои автомобили в идеальном состоянии. Уточняется, что речь идёт о продлении заводской гарантии на срок до 15 лет.

Васисуалий Мурчалов

Разработчики из компании Bugatti отметили, что гиперкар Bugatti Veyron чрезвычайно дорог в плане расходов на содержание, поэтому бренд объявляет о старте расширенной программы лояльности Bugatti Extended Warranty Plus. В рамках программы обслуживание будет проводиться заводскими специалистами компании на протяжении 15 лет. Отмечается, что такой пакет услуг станет более выгодным решением в плане содержания автомобиля.Разработчики уточнили, что в рамках гарантийной программы будет обслуживаться не только мотор Bugatti Veyron, но и детали интерьера и экстерьера – специалисты могут восстановить или полностью заменить кузовные панели, а также детали обшивки салона.Крис Келли, глава службы поддержки клиентов Bugatti, отметил, что для Bugatti Veyron будет предложено несколько гарантийных пакетов, удовлетворяющих нужды каждого владельца. Господин Келли отметил, что некоторые клиенты используют свой Bugatti Veyron ежедневно, а для отдельной категории владельцев автомобиль является ценным экспонатом в коллекции и практически не используется.