Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Bugatti Veyron получает 15 лет заводской гарантии

Bugatti Veyron получает 15 лет заводской гарантии

Сегодня, 10:21
Французский премиальный бренд Bugatti, входящий в состав Volkswagen AG, объявляет о старте специальной программы лояльности, которая поможет владельцам гиперкаров Bugatti Veyron сохранить свои автомобили в идеальном состоянии. Уточняется, что речь идёт о продлении заводской гарантии на срок до 15 лет.

Bugatti Veyron получает 15 лет заводской гарантии

 

Разработчики из компании Bugatti отметили, что гиперкар Bugatti Veyron чрезвычайно дорог в плане расходов на содержание, поэтому бренд объявляет о старте расширенной программы лояльности Bugatti Extended Warranty Plus. В рамках программы обслуживание будет проводиться заводскими специалистами компании на протяжении 15 лет. Отмечается, что такой пакет услуг станет более выгодным решением в плане содержания автомобиля.

Разработчики уточнили, что в рамках гарантийной программы будет обслуживаться не только мотор Bugatti Veyron, но и детали интерьера и экстерьера – специалисты могут восстановить или полностью заменить кузовные панели, а также детали обшивки салона.

Крис Келли, глава службы поддержки клиентов Bugatti, отметил, что для Bugatti Veyron будет предложено несколько гарантийных пакетов, удовлетворяющих нужды каждого владельца. Господин Келли отметил, что некоторые клиенты используют свой Bugatti Veyron ежедневно, а для отдельной категории владельцев автомобиль является ценным экспонатом в коллекции и практически не используется.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Bugatti отзывает 47 гиперкаров Chiron во всем мире
Bugatti отзывает 47 гиперкаров Chiron во всем мире

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, французский премиальный бренд Bugatti, входящий в состав концерна Volkswagen AG, объявляет о глобальном

Bugatti Veyron за 100 млн рублей замечен в центре Казани
Bugatti Veyron за 100 млн рублей замечен в центре Казани

В центре Казани замечен суперкар Bugatti Veyron, количество лошадиных сил которого достигает 1000. На видео запечатлена перевозка автомобиля на спецавто.

Bugatti прекратит выпуск Super Veyron и Galibier из-за плохого рейтинга
Bugatti прекратит выпуск Super Veyron и Galibier из-за плохого рейтинга

Представители компании Bugatti отметили, что производство таких моделей как Super Veyron и Galibier будет прекращено, что стало результатом маленького рейтинга

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости