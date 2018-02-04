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| | Кроссовер Nissan X-Trail получил особую версию X-Tremer

Кроссовер Nissan X-Trail получил особую версию X-Tremer

Вчера, 16:20

Японская компания Nissan Motor запустит на малазийском авторынке продажи специальной версии популярного семиместного кроссовера X-Trail. Особая новинка получила название X-Tremer.

Кроссовер Nissan X-Trail получил особую версию X-Tremer

 

Скорее всего, новый Nissan X-Trail X-Tremer будет предлагаться только в Малайзии. Пока автопроизводитель не раскрыл никаких официальных данных касательно того, появится ли такой автомобиль на рынках других стран.

 

Специальная серия отличается от стандартной модели двухцветным окрасом. Так, кузов выполнен в оттенке Passion Red, а крыша – в чёрном цвете. Кроме того, большую часть деталей аэродинамического обвеса также выкрасили в чёрную краску. Автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные диски колёс эксклюзивного дизайна и хромированную отделку.

Кроссовер Nissan X-Trail получил особую версию X-Tremer

 

Для отделки салона нового Nissan X-Trail X-Tremer использовалось много дорогостоящей кожи Nappa. Особый кроссовер будет доступен с 2,0-литровым двигателем в моноприводном исполнении и с 2,5-литровым агрегатом и полным приводом.

 


Яна Васильева
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