Кроссовер Nissan X-Trail получил особую версию X-Tremer

Японская компания Nissan Motor запустит на малазийском авторынке продажи специальной версии популярного семиместного кроссовера X-Trail. Особая новинка получила название X-Tremer.

Скорее всего, новый Nissan X-Trail X-Tremer будет предлагаться только в Малайзии. Пока автопроизводитель не раскрыл никаких официальных данных касательно того, появится ли такой автомобиль на рынках других стран.

Специальная серия отличается от стандартной модели двухцветным окрасом. Так, кузов выполнен в оттенке Passion Red, а крыша – в чёрном цвете. Кроме того, большую часть деталей аэродинамического обвеса также выкрасили в чёрную краску. Автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные диски колёс эксклюзивного дизайна и хромированную отделку.

Для отделки салона нового Nissan X-Trail X-Tremer использовалось много дорогостоящей кожи Nappa. Особый кроссовер будет доступен с 2,0-литровым двигателем в моноприводном исполнении и с 2,5-литровым агрегатом и полным приводом.

Яна Васильева