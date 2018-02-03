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| | Составлен список наиболее популярных видео с рекламой машин

Составлен список наиболее популярных видео с рекламой машин

Вчера, 19:04
Инженеры любого автопроизводителя при разработке новой машины, его функций или показывая его плюсы, хочет снять уникальный, яркий рекламный ролик, целью которого выступает привлечение внимание потенциальных покупателей. Вот эксперты и разработали перечень таких видео.

Составлен список наиболее популярных видео с рекламой машин

 

Как известно, реклама является двигателем прогресса, и в последнее время множество людей стремятся к созданию роликов, которые не только яркие, но и вирусные. На первом месте размещен ролик о пикапе Honda Ridgeline. Эта реклама, размещенная на видеохостинге YouTube собрал больше 7 000 000 просмотров. Дальше внимания заслуживает видео, где малнький Дарт Вейдер демонстрирует свои силы на новом Volkswagen Passat.

Составлен список наиболее популярных видео с рекламой машин

 

Далее в видео показывают премиальный седан Hyundai под брендом Genesis. На видео показано свидание девушки, родственник которого предложил свое авто жениху дочери, а затем используя ассистенты устанавливал их местонахождение.

Составлен список наиболее популярных видео с рекламой машин

 

Toyota представила плюсы своего гибридного Toyota Prius. На ролике показали погоню правоохранителей за угонщиками, похитивших Toyota Prius. GM засветилась в рекламе с желтым Chevy Camaro. Родители решили подарить парню небольшой холодильник, но недалеко от них сосед остановился в своем Chevy Camaro, который был ошибочно принят за подарок. Далее в списке рекламных роликов числятся видео с участием Hyundai Elantra, Ford Mustang, KIA Optima, KIA Niro и Volkswagen Tiguan. Еще отмечается видеоролик с гарантией General Motors.
Дмитрий Павличко
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