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| | В Volkswagen хочет привлечь победителя Ле-Мана к покорению Пайкс-Пик

В Volkswagen хочет привлечь победителя Ле-Мана к покорению Пайкс-Пик

Сегодня, 06:00
Представители немецкого машиностроительного концерна Volkswagen назвали имя пилота, который будет управлять электрическим спортивным прототипом во время марафона по подъему на гору Пайк-Пик. Им станет Роман Дюма. Лидировавший в этом состязании в 2017 году и в 2016 году на ралли «24 часа Ле-Мана» в команде Porsche.

В Volkswagen хочет привлечь победителя Ле-Мана к покорению Пайкс-Пик

 

Информация о том, что Volkswagen снова решил выступать на Пайкс-Пике появилась в конце минувшего года. Тогда же в сеть попали и тизеры спортивного прототипа, о котором пока нет никаких сведений. Сообщается, что машину снабдят новаторским аккумулятором, которые вскоре могут появиться на серийных авто бренда.

В последний раз Volkswagen участвовал в марафоне на Пайкс-Пике в 1987 году. Тогда был выведен на старт 600-сильный Volkswagen Golf, но у авто не получилось завершить гонку, продемонстрировав хорошие временные показатели в первой фазе заезда.
Дмитрий Павличко
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