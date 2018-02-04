Составлен ТОП вредных привычек, которые могут нарушить функциональность авто

Эксперты составили список плохих привычек, влияющих на функциональность автомобиля. Отмечается, что при приобретении авто стоит акцентировать свое внимание на главные особенности, благодаря которым можно сохранить работоспособность транспортного средства.

Дмитрий Павличко

Очень имеют значение технические параметры и обращение автолюбителем со своим автомобилем. У многих автомобилистов есть несколько вредных привычек, усугубляющих состояние машины. Первое место получили несоблюдение сроков технического обслуживания. Необходимо своевременно ремонтировать авто. В перечень обязательных процедур входят замена масла, топливных фильтров, проверку объема жидкости трансмиссии и колодок тормозного механизма. В список вредных привычек попали игнорирование сигналов о предупреждении, расположенных на центральной консоли, а также неверная работа с КПП.В этом агрегате ряд проблем вызывается переходом драйва на реверсное движение. Далее отмечается перемещение авто при режиме «старт-стоп». Рейтинг венчает длительное нежелание менять автопокрышки.