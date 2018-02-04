Составлен ТОП вредных привычек, которые могут нарушить функциональность авто

Очень имеют значение технические параметры и обращение автолюбителем со своим автомобилем. У многих автомобилистов есть несколько вредных привычек, усугубляющих состояние машины. Первое место получили несоблюдение сроков технического обслуживания. Необходимо своевременно ремонтировать авто. В перечень обязательных процедур входят замена масла, топливных фильтров, проверку объема жидкости трансмиссии и колодок тормозного механизма. В список вредных привычек попали игнорирование сигналов о предупреждении, расположенных на центральной консоли, а также неверная работа с КПП.
В этом агрегате ряд проблем вызывается переходом драйва на реверсное движение. Далее отмечается перемещение авто при режиме «старт-стоп». Рейтинг венчает длительное нежелание менять автопокрышки.