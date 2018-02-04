Nissan стимулирует продажи авто в кредит

Японская машиностроительная компания Nissan объявила о старте программы автокредитования Nissan Finance. Особые кредитные условия распространяются на все дилерские центры бренда до конца февраля текущего года.

Дмитрий Павличко

По словам представителей автопроизводителя, обычный кредит с названием «Простые числа» дает возможность купить Nissan Almera, Nissan Terrano и Nissan Murano от 7% на 36 месяцев. Модели Nissan Qashqai и Nissan X-Trail предлагаются в этот же займ на 8% на тот же срок.Авто от Nissan тоже можно приобрести в кредит с наименьшим взносом каждый месяц, использовав схему, названную «Простые правила». Ставка первого взноса стартует с 4 000 рублей в зависимости от цены на модель. Этот проект дает возможность купить машину более топового класса или версии, не сильно затратив деньги, либо значительно уменьшить первоначальный взнос займа.