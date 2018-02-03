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| | Ателье Prior Desiugn выкатило "заряженный" Bentley Bentayga

Ателье Prior Desiugn выкатило "заряженный" Bentley Bentayga

Вчера, 17:43
Тюнинговая компания Prior Design представила «заряженный» кроссовер Bentley Bentayga, выполненный в черном оттенке. Фотографии тюнингованного автомобиля обнародовали обозреватели специализированных порталов.

Ателье Prior Desiugn выкатило "заряженный" Bentley Bentayga

 

Набор дополнений для Bentley Bentayga получило название PDXR. Он предусматривает внедрение деталей из углеродного волокна и эпоксидной смолы вместо кузовных элементов. Машину снабдили обновленными колесными арками, задним диффузором, передним спойлером, подвеской и систему выхлопа. В отличие от стандартного варианта тюнинговая модель получила меньший вес.

Узнать при рассмотрении фотографии обновления, касающиеся двигателя нет возможности, но его не изменили и мощность авто от этого не пострадала. Его оснастили 20-дюймовыми колесными дисками PD3Forged и дополнен роскошным салоном, цвет которого изменяется согласно из желаний автолюбителя.
Дмитрий Павличко
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