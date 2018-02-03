Ателье Prior Desiugn выкатило "заряженный" Bentley Bentayga

Тюнинговая компания Prior Design представила «заряженный» кроссовер Bentley Bentayga, выполненный в черном оттенке. Фотографии тюнингованного автомобиля обнародовали обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Набор дополнений для Bentley Bentayga получило название PDXR. Он предусматривает внедрение деталей из углеродного волокна и эпоксидной смолы вместо кузовных элементов. Машину снабдили обновленными колесными арками, задним диффузором, передним спойлером, подвеской и систему выхлопа. В отличие от стандартного варианта тюнинговая модель получила меньший вес.Узнать при рассмотрении фотографии обновления, касающиеся двигателя нет возможности, но его не изменили и мощность авто от этого не пострадала. Его оснастили 20-дюймовыми колесными дисками PD3Forged и дополнен роскошным салоном, цвет которого изменяется согласно из желаний автолюбителя.