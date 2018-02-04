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| | Honda Odyssey назван наиболее практичным автомобилем

Honda Odyssey назван наиболее практичным автомобилем

Сегодня, 09:00
Японский универсал Honda Odyssey назвали наиболее практичным автомобилем современного мира. Такая модель очень подходит для семейных поездок, так и для самостоятельного применения.

Honda Odyssey назван наиболее практичным автомобилем

 

Данный автомобиль выпускается с 1994 года и очень похож на минивэн. Машину снабдили достаточно обширным салоном и 800-литровым багажным отсеком. В авто появились три ряда кресел, рассчитанных на 7 пассажиров. Под капот универсал получил достаточно экономичный двигатель.

Второе место в рейтинге практичности досталось японскому кроссоверу Nissan Pathfinder, выпускаемого с 1985 года. Тогда его не называли семейным авто, но с течением времени он использовался только с этой целью. Машина получила хорошую вместительность салона и багажного отделения.

ТОП-3 закрывает еще один «японец» Subaru Outback с дизельной силовой установкой, что считается единственным минусом авто. Среди плюсов следует назвать практичность салона и хороший уровень проходимости.
Дмитрий Павличко
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