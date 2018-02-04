Honda Odyssey назван наиболее практичным автомобилем

Японский универсал Honda Odyssey назвали наиболее практичным автомобилем современного мира. Такая модель очень подходит для семейных поездок, так и для самостоятельного применения.

Дмитрий Павличко

Данный автомобиль выпускается с 1994 года и очень похож на минивэн. Машину снабдили достаточно обширным салоном и 800-литровым багажным отсеком. В авто появились три ряда кресел, рассчитанных на 7 пассажиров. Под капот универсал получил достаточно экономичный двигатель.Второе место в рейтинге практичности досталось японскому кроссоверу Nissan Pathfinder, выпускаемого с 1985 года. Тогда его не называли семейным авто, но с течением времени он использовался только с этой целью. Машина получила хорошую вместительность салона и багажного отделения.ТОП-3 закрывает еще один «японец» Subaru Outback с дизельной силовой установкой, что считается единственным минусом авто. Среди плюсов следует назвать практичность салона и хороший уровень проходимости.