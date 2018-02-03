Инженеры Vath представили 700-сильные купе и кабриолет Mercedes-AMG C63

Как пишут обозреватели издания Carscoops, немецкие конструкторы из ателье Vath представили итоги своих трудов над купе и кабриолетом Mercedes-AMG C63. Топовые модели этого семейства снабдили кастомными турбонагнетателями, механизмом отвода газов и переделанной системой управления блоком цилиндров. Также спорткары получили спортивную систему выпуска и дополнительное охлаждение для двигателя и КПП.
После внедрения всех обновлений 8-цилиндровый битурбированный агрегат объемом 4,0 литра достиг производительности в 700 л.с.До первой «сотни» тюнингованный автомобиль берет разгон за 3,3 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.
В списке оснащения авто стоит отметить гоночные тормоза, 20-жюймовые колесные диски из алюминия и новый спидометр с конечной отметкой в 360 км/ч. За дополнения придется отдать 12 800 евро, а внедрение тормозов, колес и спидометра стоит еще 7 000 евро.