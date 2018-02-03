Инженеры Vath представили 700-сильные купе и кабриолет Mercedes-AMG C63

Подразделение AMG премиальной компании Mercedes-Benz продолжает разрабатывать модификацию Black Series для моделей Mercedes-AMG C63, но обладатели данных машин уже в настоящее время могут пользоваться услугами мастеров из тюнинговой компании Vath. Сообщается, что тюнеры могут повысить производительность агрегатов до 700 лошадиных сил.

Дмитрий Павличко

Как пишут обозреватели издания Carscoops, немецкие конструкторы из ателье Vath представили итоги своих трудов над купе и кабриолетом Mercedes-AMG C63. Топовые модели этого семейства снабдили кастомными турбонагнетателями, механизмом отвода газов и переделанной системой управления блоком цилиндров. Также спорткары получили спортивную систему выпуска и дополнительное охлаждение для двигателя и КПП.После внедрения всех обновлений 8-цилиндровый битурбированный агрегат объемом 4,0 литра достиг производительности в 700 л.с.До первой «сотни» тюнингованный автомобиль берет разгон за 3,3 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.В списке оснащения авто стоит отметить гоночные тормоза, 20-жюймовые колесные диски из алюминия и новый спидометр с конечной отметкой в 360 км/ч. За дополнения придется отдать 12 800 евро, а внедрение тормозов, колес и спидометра стоит еще 7 000 евро.