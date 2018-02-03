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| | Эксперты не советуют покупать Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8 из-за проблем с ремонтом

Эксперты не советуют покупать Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8 из-за проблем с ремонтом

Сегодня, 16:00
Аналитики из разных специализированных порталов рекомендуют автолюбителя не покупать Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8 из-за возможного возникновения проблем при их ремонте. Запчасти на эти автомобили имеют высокую цену, потому автомобили не стоит отвозить в СТО.

Эксперты не советуют покупать Audi S6, Chrysler 300C и Mazda RX-8 из-за проблем с ремонтом

 

Audi S6 считается достаточно хорошим авто, обладающим полным приводом. При его покупке, советуют акцентировать внимание на состояние авто. Если же машину нужно отремонтировать или заменить комплектующие, то это стоти делать немедленно. Однако все же при пробеге у Audi S6 появляются довольно ощутимые проблемы с трансмиссией.

Помимо того не рекомендуется покупать Chrysler 300C с пробегом. Ряд водителей делают ошибки из-за того, что подержанные машины недорого стоят, но выглядят они презентабельно. Главным недостатком этого авто считается некачественная ходовая часть. В ряде серий имеются недостатки в функционировании тормозов. Из-за этого мотор может работать со сбоями.

Mazda RX-9 достаточно отличный автомобиль, который востребован среди россиян. Основным минусом выступает недолговечная силовая установка. После пробега в 40 000 км авто просто не заводится.
Дмитрий Павличко
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