Китайскую копию Nissan Murano снабдят гибридным приводом

Японские разработчики из Nissan и китайцы из Dongfeng ввывели на тест-драйв гибридный купеобразный внедорожник Venucia T90. Это фактически копия Nissan Murano.

Дмитрий Павличко

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, новинку снабдят системой Mild Hybrid, в состав которой входит турбодвигатель объемом 1,4 литра с отдачей 140 лошадиных сил и стартовый генератор на 48 вольт. Отмечается, что выработанная рекуперацией энергия собирается в блоке батарей и может обеспечить полноценную запитку бортовых электронных приборов при небольших остановках либо в дорожных заторах. Такой гибридный привод может перезапустить мотор в цикле Старт-стоп и помогать ДВС при разгоне. Трансмиссией во внедорожнике выступает вариатор CVT.Габариты внедорожника достигают 4793X1865X1592 мм. Колесная база равна 2 765 миллиметров, а дорожный просвет составил 194 мм. В списке опций числятся шесть эйрбегов, автономная парковка, светодиодные фары, мультимедийный центр с 12,3-дюймовым тачскрином, круговой видеообзор, кнопочное зажигание, бесключевой доступ, ассистент спуска-подъема, цифровой ручной тормоз и панорманый электролюк. В Китае такая машина обойдется в 104 800 юаней.