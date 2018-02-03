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| | На тест-драйв вывели новый кросс-минивэн Mitsubishi Delica

На тест-драйв вывели новый кросс-минивэн Mitsubishi Delica

Сегодня, 14:55
Японская машиностроительная компания Mitsubishi вывела на тест-драйв новый минивэн Mitsubishi Delica. Недавно в сеть утекли первые шпионские фотографии новинки.

 

При рассмотрении обнародованных в сети фотографий становится понятно, что новый Mitsubishi Delica построен на базе небольшого Mitsubishi Xpander, представленный в 2017 году. Кроссовый минивэн снабдили фирменной радиаторной решеткой, двухуровневыми светодиодными фарами и огромным передним бампером. Задние осветители не изменились.

Под капот японская новинка получит 2,2-литровый турбодизельный агрегат с производительностью 170 лошадиных сил. Трансмиссия авто пока держится в секрете, но машину оснастили полноприводный механизмом Super All-Wheel Control, обладающий функцией перераспределения крутящего момента. Официальный дебют нового авто пройдет в наступившем году.
Дмитрий Павличко
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