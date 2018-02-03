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| | Вышли две версии Renault Kwid в стиле комиксов от Marvel

Вышли две версии Renault Kwid в стиле комиксов от Marvel

Сегодня, 12:12
Французский бюджетный кроссовер Renault Kwid получил две специальные модификации, оформленные в стиле комиксов от Marvel. Отныне в модельном ряду, предназначенным для авторынка Индии, имеются версии в духе Iron Man и Captain America.

 

Новинки построены на архитектуре варианта исполнения Renault Kwid Live For More Reloaded 2018, получившего решетку радиатора с хромированными акцентами, цветные мотивы на колесных дисках из легкосплавного материала, боковые зеркала с серебристыми накладками и рейлингами на верху. Renault Kwid Iron Man и Renault Kwid Captain America получили определенный окрас кузова и соответствующие символы.

В моторный отсек стилизованные новинки получили бензиновый двигатель объемом 0,8 л с отдачей 54 л.с. Помимо данного мотора предусматривается 1-литровый 68-сильный агрегат. Они работают в тандеме с 5-скоростной МКПП и «роботом». Дебют новой линейки паркетников Marvel Avengers намечен на 5 февраля. Самая бюджетная версия авто оценивается в 266 700 рупий.
Дмитрий Павличко
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