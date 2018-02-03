НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Mercedes-Benz изменит названия моделей

Mercedes-Benz изменит названия моделей

Сегодня, 10:33
Согласно опубликованной в сети информации, немецкий автопроизвоидитель Mercedes-Benz может поменять товарные названия своих моделей. В Канаде компания зарегистрировала двузначные обозначения своих машин.

Mercedes-Benz изменит названия моделей

 

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, в числе зарегистрированных торговых знаков стоит выделить A40, CLA40, GLA50, SLC40, SLC50, GLE50, CLA53, G73, S73 и Turbo 48. Сообщается, что под обозначение индекса 73 подпадут модели, входящие в линейку AMG с гибридными установками. В Turbo 48 будут числиться турбированные авто с 48-вольтовой гибридной системой.

На сегодняшний день модели Mercedes-Benz получили обозначение в виде трехзначных чисел, благодаря которым можно узнать объем агрегата, или двузначной маркировкой, под которой скрываются AMG-модели. Стоит напомнить, что в конце прошлого года об изменении своей номенклатуры объявили представители Audi, которые перешли на двухзначные числа, обозначающие производительность двигателя.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Новый Mercedes-Benz B-Class дебютирует в 2019 году
Новый Mercedes-Benz B-Class дебютирует в 2019 году

Немецкая премиальная автомобилестроительная компания Mercedes-Benz презентует новый Mercedes-Benz B-Class в 2019 году. Об этом сообщают обозреватели

Mercedes-Benz объявляет об экстренном отзыве моделей семейства S-Class
Mercedes-Benz объявляет об экстренном отзыве моделей семейства S-Class

Немецкий производитель Mercedes-Benz объявляет об экстренном отзыве моделей семейства S-Class. Об этом сообщили доверенные представители торговой марки. 

Mercedes-Benz переименует свои машины
Mercedes-Benz переименует свои машины

Сегодня, 14 октября, представители руководства немецкого автомобильного производителя Mercedes-Benz объявили о своих планах дать новые наименования всем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости