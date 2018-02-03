Mercedes-Benz изменит названия моделей

Согласно опубликованной в сети информации, немецкий автопроизвоидитель Mercedes-Benz может поменять товарные названия своих моделей. В Канаде компания зарегистрировала двузначные обозначения своих машин.

Дмитрий Павличко

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, в числе зарегистрированных торговых знаков стоит выделить A40, CLA40, GLA50, SLC40, SLC50, GLE50, CLA53, G73, S73 и Turbo 48. Сообщается, что под обозначение индекса 73 подпадут модели, входящие в линейку AMG с гибридными установками. В Turbo 48 будут числиться турбированные авто с 48-вольтовой гибридной системой.На сегодняшний день модели Mercedes-Benz получили обозначение в виде трехзначных чисел, благодаря которым можно узнать объем агрегата, или двузначной маркировкой, под которой скрываются AMG-модели. Стоит напомнить, что в конце прошлого года об изменении своей номенклатуры объявили представители Audi, которые перешли на двухзначные числа, обозначающие производительность двигателя.