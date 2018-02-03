Эксперты назвали наиболее популярные в России LCV

Первенство в рейтинге завоевал GAZ Gazelle Next, который был продан дилерами в количестве 25 800 единиц, что на 37,6% превышает показатели 2016 года. Вторая строка досталась УАЗ-3909, который разошелся тиражом в 10 900 штук (+19%). ТОП-3 закрыл ГАЗ-3302, уровень реализаци которого составил 10 800 авто (+3%).
В ТОП-5 попали LADA Largus VU (8 600 ед, +33%) и Ford Transit (8 300 шт, +68%). В первой десятке наиболее популярных авто из класса LCV числятся Mercedes-Benz Sprinter (5 300 шт, +26%), ГАЗ-2752 (3 400 ед, +7%), ГАЗ-3221 (3300 шт, -34,5%), УАЗ-2206 (3 200 ед, -25,3%) и ГАЗ-2705 (-10,3%).