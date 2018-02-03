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| | Эксперты назвали наиболее популярные в России LCV

Эксперты назвали наиболее популярные в России LCV

Сегодня, 09:36
Отечественные эксперты из штата портала «АВТОСТАТ» занялись разработкой рейтинга наиболее популярных коммерческих авто в РФ в 2017 году. Сообщается, что уровень продаж таких машин в прошлом году достиг 108 400 экземпляров, то на 16,7% выше показателей годичной давности.

Эксперты назвали наиболее популярные в России LCV

 

Первенство в рейтинге завоевал GAZ Gazelle Next, который был продан дилерами в количестве 25 800 единиц, что на 37,6% превышает показатели 2016 года. Вторая строка досталась УАЗ-3909, который разошелся тиражом в 10 900 штук (+19%). ТОП-3 закрыл ГАЗ-3302, уровень реализаци которого составил 10 800 авто (+3%).

В ТОП-5 попали LADA Largus VU (8 600 ед, +33%) и Ford Transit (8 300 шт, +68%). В первой десятке наиболее популярных авто из класса LCV числятся Mercedes-Benz Sprinter (5 300 шт, +26%), ГАЗ-2752 (3 400 ед, +7%), ГАЗ-3221 (3300 шт, -34,5%), УАЗ-2206 (3 200 ед, -25,3%) и ГАЗ-2705 (-10,3%).
Дмитрий Павличко
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