Эксперты определили самые дорогие автобренды 2018 года

Эксперты британской консалтинговой компании Brand Finance составили рейтинг, в который вошли 500 наиболее дорогостоящих мировых автобрендов 2018 года. Об этом пишут обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Самой дорогой автомобильной маркой в текущем году аналитики признали Mercedes-Benz (43 930 млрд долларов, +24%). Второе место досталось японцам из Toyota (43 701 млрд долларов, -6%). Далее следуют баварцы BMW (41 790 млрд, +6%) и концерн Volkswagen (33 670 млрд, +35%).Следом стоит выделить Honda (22 132 млрд, +4%), Nissan (19 376 млрд, -22%), Porsche (10 055 млрд, +54%), американские разработчики Ford (17 294 млрд, -23%) и Audi (14 951 млрд, +19%). В ТОП-100 ведущих мировых дорогих марок попали Mitsubishi (25 280 млрд, -9%) и корейцы из Hyundai (17 754 млрд, -24%).Подчеркивается, что итальянский бренд Ferrari, разрабатывающий спорткары, признается аналитиком Brand Finance в настоящее время третьей по силе маркой, набравшей 91,5 балла. А лидер рейтинга на сегодняшний день считается наиболее дорогим брендом на территории Европы.