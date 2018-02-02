В январе продажи Mitsubishi в Росии подскочили в 2 раза

Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ», продажи Mitsubishi в России в прошлом месяце подскочили почти вдвое. В январе дилеры реализовали на 95,4% больше, чем в 2016 году – 2 103 машины марки.

Татьяна Рязанская

Лидером продаж остается Mitsubishi Outlander. Кроссовер увеличил клиентскую базу на 25,9%, в прошлом месяце было продано 1 180 авто. С продажами в 460 единиц второе место занял внедорожник Pajero Sport. Третьим по популярности Mitsubishi в России в январе стал кроссовер ASX, благодаря продажам в 308 машин.Спрос на модели Mitsubishi постоянно растет, однако компания не намерена на этом останавливаться. В результате в этом месяце была расширена линейка комплектаций самого популярного Outlander.Две комплектации кроссовера получили передний привод, благодаря чему стоимость моделей удалось снизить. Версии Invite и Intense+, которые работают на двухлитровых двигателях, теперь предлагают по цене от 1 576 990 и 1 699 990 рублей.