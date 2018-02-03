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| | Пикап SsangYong Rexton Sports демонстрирует рекордные продажи

Пикап SsangYong Rexton Sports демонстрирует рекордные продажи

Сегодня, 07:35
Продажи нового пикапа SsangYong Rexton Sports стартовали три недели назад, однако он уже пользуется ажиотажным спросом. Южнокорейской компании удалось реализовать 9 тысяч единиц модели, которая была построена на базе G4 Rexton.

Пикап SsangYong Rexton Sports демонстрирует рекордные продажи

 

Модель получила турбомотор XDi220 объемом 2,2 литра, который генерирует до 187 л.с. В паре с двигателем могут работать «механика» или автомат Aisin на шесть ступеней. Производитель предлагает пикап Rexton Sports с задним приводом, а также системой 4-Tronic 4WD, которая обеспечит полный привод с блокировкой дифференциала. Габариты новинки следующие: длина - 5 095 мм, ширина - 1 950 мм, высота - 1 840 мм, колесная база – 3 100 мм.

Базовую версию Rexton Sports Wild предлагают за 23,2 млн вон (1 217 000 рублей). Уже в базе пикап SsangYong оснащен системой, предотвращающей заносы, помогающей при спуске и подъеме, системой кондиционирования и подогревом наружных зеркал. Также пикап получил электропривод зеркал, аудиосистему, 9 подушек безопасности, литые диски и светодиодное исполнение ходовых огней.

Максимальная комплектация пикапа Rexton Sports Noblesse оснащена системой вентиляции переднего ряда кресел, системой контроля полосы и мультимедийным комплексом с экраном на 9,2 дюйма. Авто предлагают за 30,9 млн вон (1 622 000 рублей).
Татьяна Рязанская
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