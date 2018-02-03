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| | Летом 2018 года на рынок выйдет новый хэтчбэк KIA Rio

Летом 2018 года на рынок выйдет новый хэтчбэк KIA Rio

Сегодня, 09:00
Знаменитый корейский автомобилестроитель KIA летом выведет на китайский рынок новый хэтчбэк KIA K2S. В России такая модель известна как KIA Rio.

Летом 2018 года на рынок выйдет новый хэтчбэк KIA Rio

 

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, в Китае автолюбителям предложат новый хэтчбэк KIA K2S. Этот автомобиль получит оформление задней части кузова, как у KIA KX Cross, кроме отсутствия вседорожного обвеса из пластика и двойного выхлопного патрубка.

Габаритные размеры нового хэтчбэка составят 4200X1720X1460 миллиметров. Длина колесной базы достигает 2 600 мм.

Моторная гамма новинки будет такой же, как и у популярного седана KIA Rio. В подкапотном пространстве новинки размещаются 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели, генерирующие отдачу 107 и 123 лошадиных сил. Они работают вместе с 6-секционной «механикой» и «автоматом» с таким же количеством ступеней.
Дмитрий Павличко
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