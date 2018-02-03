Летом 2018 года на рынок выйдет новый хэтчбэк KIA Rio

Знаменитый корейский автомобилестроитель KIA летом выведет на китайский рынок новый хэтчбэк KIA K2S. В России такая модель известна как KIA Rio.

Дмитрий Павличко

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, в Китае автолюбителям предложат новый хэтчбэк KIA K2S. Этот автомобиль получит оформление задней части кузова, как у KIA KX Cross, кроме отсутствия вседорожного обвеса из пластика и двойного выхлопного патрубка.Габаритные размеры нового хэтчбэка составят 4200X1720X1460 миллиметров. Длина колесной базы достигает 2 600 мм.Моторная гамма новинки будет такой же, как и у популярного седана KIA Rio. В подкапотном пространстве новинки размещаются 1,4- и 1,6-литровые бензиновые двигатели, генерирующие отдачу 107 и 123 лошадиных сил. Они работают вместе с 6-секционной «механикой» и «автоматом» с таким же количеством ступеней.