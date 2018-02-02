Гиперкар Aston Martin Valkyrie окрасят лунной пылью

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, для окраски одного из британских гиперкаров Aston Martin Valkyrie применят «лунную пыль». Она станет главной составляющей краски Karosserie Lunar Red.

Для получения пыли один из пользователей соцсетей Lamborghinks купил настоящий лунный камень. Его раздробят и применят для изготовления специальной краски, а Aston Martin Valkyrie станет первым гиперкаром, для которого используют космические материалы.

Дмитрий Павличко

Гиперкар Aston Marin Valkyrie является общей разработкой британских инженеров и фирмы Red Bull. В его основу легло углепластиковое шасси с карбоновым монококом. Под капот машина получила 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литра с отдачей 1000 «лошадок». Мотор получил систему рекуперации энергии, временно повышающую производительность на 130 л.с.