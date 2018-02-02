НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Гиперкар Aston Martin Valkyrie окрасят лунной пылью

Гиперкар Aston Martin Valkyrie окрасят лунной пылью

Вчера, 19:03
Как сообщают обозреватели специализированных порталов, для окраски одного из британских гиперкаров Aston Martin Valkyrie применят «лунную пыль». Она станет главной составляющей краски Karosserie Lunar Red.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie окрасят лунной пылью

 

Для получения пыли один из пользователей соцсетей Lamborghinks купил настоящий лунный камень. Его раздробят и применят для изготовления специальной краски, а Aston Martin Valkyrie станет первым гиперкаром, для которого используют космические материалы.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie окрасят лунной пылью

 

Гиперкар Aston Marin Valkyrie является общей разработкой британских инженеров и фирмы Red Bull. В его основу легло углепластиковое шасси с карбоновым монококом. Под капот машина получила 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литра с отдачей 1000 «лошадок». Мотор получил систему рекуперации энергии, временно повышающую производительность на 130 л.с.
Дмитрий Павличко
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