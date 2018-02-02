Гиперкар Aston Martin Valkyrie окрасят лунной пылью

Для получения пыли один из пользователей соцсетей Lamborghinks купил настоящий лунный камень. Его раздробят и применят для изготовления специальной краски, а Aston Martin Valkyrie станет первым гиперкаром, для которого используют космические материалы.
Гиперкар Aston Marin Valkyrie является общей разработкой британских инженеров и фирмы Red Bull. В его основу легло углепластиковое шасси с карбоновым монококом. Под капот машина получила 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литра с отдачей 1000 «лошадок». Мотор получил систему рекуперации энергии, временно повышающую производительность на 130 л.с.