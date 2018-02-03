Составлен ТОП-7 седанов с "автоматом" ценой до 600 000 рублей

Ранее за 600 000 рублей можно было приобрести довольно интересные автомобили, но в настоящее время эта сумма ничтожно мала для этого. Потому эксперты составили список седанов, которые можно купить за названную сумму.

На первом месте расположился китайский седан FAW Olay. Его стоимость достигает 491 000 рублей. За эти деньги авто получило под капот 102-сильный агрегат, работающий в паре с 4-скоростной АКПП Aisin. Кроме того, в перечне опций значатся два эйрбэга, кондиционер, аудиосистема и 450-литровый багажный отсек.

Далее в перечне числится еще один «китаец» - Brilliance H230. За него россияне отдадут 529 900 рублей. В моторном отсеке машины разместился 1,5-литровый двигатель с отдачей 500 л.с. Он функционирует в тандеме с МКПП и роботизированной трансмиссией. В списке функций можно выделить люк, задние парктроники, противотуманные осветители, кондиционер и USB-интерфейс.

ТОП-3 замыкает японский Datsun on-DO. Он обойдется в 533 000 рублей. Его оснастили 87-сильной установкой, приводимой в действие 4-диапазонной автоматической КПП.

Четвертая позиция досталась Ravon Nexia R3. Ее ценник стартует с отметки в 549 000 рублей. Этот седан обустроен 106-сильным агрегатом, работающим с 6-секционным «автоматом» от GM.

Дмитрий Павличко

ТОП-5 замкнул Ravon R4. Его стоимость достигает 579 000 рублей. Авто оснастили 563-литровым багажником, одним эйрбэгом, подогревом кресел, кондиционером и USB-портом. В ТОП-7 попали Ravon Gentra и LADA Granta.