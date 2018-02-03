НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Составлен ТОП-7 седанов с "автоматом" ценой до 600 000 рублей

Составлен ТОП-7 седанов с "автоматом" ценой до 600 000 рублей

Сегодня, 08:00
Ранее за 600 000 рублей можно было приобрести довольно интересные автомобили, но в настоящее время эта сумма ничтожно мала для этого. Потому эксперты составили список седанов, которые можно купить за названную сумму.

 

Составлен ТОП-7 седанов с "автоматом" ценой до 600 000 рублей

 

На первом месте расположился китайский седан FAW Olay. Его стоимость достигает 491 000 рублей. За эти деньги авто получило под капот 102-сильный агрегат, работающий в паре с 4-скоростной АКПП Aisin. Кроме того, в перечне опций значатся два эйрбэга, кондиционер, аудиосистема и 450-литровый багажный отсек.

 

Далее в перечне числится еще один «китаец» - Brilliance H230. За него россияне отдадут 529 900 рублей. В моторном отсеке машины разместился 1,5-литровый двигатель с отдачей 500 л.с. Он функционирует в тандеме с МКПП и роботизированной трансмиссией. В списке функций можно выделить люк, задние парктроники, противотуманные осветители, кондиционер и USB-интерфейс.

 

ТОП-3 замыкает японский Datsun on-DO. Он обойдется в 533 000 рублей. Его оснастили 87-сильной установкой, приводимой в действие 4-диапазонной автоматической КПП. 

 

Четвертая позиция досталась Ravon Nexia R3. Ее ценник стартует с отметки в 549 000 рублей. Этот седан обустроен 106-сильным агрегатом, работающим с 6-секционным «автоматом» от GM. 

 

ТОП-5 замкнул Ravon R4. Его стоимость достигает 579 000 рублей. Авто оснастили 563-литровым багажником, одним эйрбэгом, подогревом кресел, кондиционером и USB-портом. В ТОП-7 попали Ravon Gentra и LADA Granta.
Дмитрий Павличко
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