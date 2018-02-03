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| | Новое кросс-купе Peugeot 4008 выйдет в 2020 году

Новое кросс-купе Peugeot 4008 выйдет в 2020 году

Сегодня, 07:00
Как сообщают журналисты специализированного портала Auto Express, бренд Peugeot, входящий в структуру PSA Group, начинает разработку нового купеобразного кроссовера Peugeot 4008. Его представят в 2020 году и он поборется за клиентов с Toyota C-HR.

Новое кросс-купе Peugeot 4008 выйдет в 2020 году

 

Новинку разработают с использованием архитектуры PSA EMP2. Под капот кросс-купе получит 3-цилиндровый бензиновый турбоагрегат PureTech. Кроме того, в моторный отсек установят 1,6- и 2-литровые дизели BlueHDI.

Не исключается и выход гибридных версий. В состав гибридной установки попадет 1,6-литровый мотор и электродвигатель. Еще будет гибрид с двумя электрическими установками. Такая машина сможет развивать отдачу в 300 «лошадок».

Новое кросс-купе Peugeot 4008 выйдет в 2020 году

 

Ранее сообщалось, что инженеры Peugeot начали разработку небольшого нового кроссовера Peugeot 2008, выпуск которого ожидается в 2019 году. Авто разработают на совершенно новой базе, создаваемой вместе с конструкторами Dongfeng.
Дмитрий Павличко
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