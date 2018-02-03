НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Продажи Maserati в России в 2017 году увеличились в 8 раз

Продажи Maserati в России в 2017 году увеличились в 8 раз

Сегодня, 02:00
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали продажи новых автомобилей в России за 2017 год. В результате специалисты выяснили, что в прошлом году в стране было приобретено 382 Maserati, что больше показателей 2016 года в 7,8 раза.

Продажи Maserati в России в 2017 году увеличились в 8 раз

 

В 2016 году было реализовано лишь 49 Maserati. На увеличение спроса на модели повлиял новый кроссовер Maserati Levante, который стали предлагать в России только в конце 2016 года. Таким образом, 90% продаж Maserati принадлежат именно кроссоверу Levante. В прошлом году было куплено 345 единиц новинки.

Помимо новой модели, в России в прошлом году также приобрели 23 роскошных седана Ghibli, а также 14 спорткаров Quattroporte. Специалисты отмечают, что более 60% проданных автомобилей Maserati были зарегистрированы в Москве. В прошлом году на учет ГАИ столицы встало 199 авто. В Московской области были продано 44 машины бренда.

В Санкт-Петербурге нашлось 27 покупателей Maserati, тогда как в Свердловской области – 13, а в Краснодарском крае – 12. В Татарстане и Ростовской области приобрели по 5 авто Maserati, а в Калининградской, Пензенской и Владимирской областях нашлось по 4 клиента производителя.
Татьяна Рязанская
Новости по теме
В России в 9 раз вырос спрос на автомобили Maserati
В России в 9 раз вырос спрос на автомобили Maserati

Авторынок России продолжает восстанавливаться, и это происходит практически во всех его сегментах, в том числе и в люксовом. Так, аналитики агентства

В России упали продажи Maserati
В России упали продажи Maserati

В России за 2016 год значительно упали продажи Maserati. За последние девять месяцев в стране реализовали только 36 автомобилей.

Новый внедорожник Maserati Levante выйдет в 2016 году
Новый внедорожник Maserati Levante выйдет в 2016 году

Производитель авто премиум-класса Maserati анонсировал выпуск нового внедорожника. Кроссовер под названием Levante будет представлен в 2016 году, после чего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости