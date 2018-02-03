Продажи Maserati в России в 2017 году увеличились в 8 раз

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали продажи новых автомобилей в России за 2017 год. В результате специалисты выяснили, что в прошлом году в стране было приобретено 382 Maserati, что больше показателей 2016 года в 7,8 раза.

Татьяна Рязанская

В 2016 году было реализовано лишь 49 Maserati. На увеличение спроса на модели повлиял новый кроссовер Maserati Levante, который стали предлагать в России только в конце 2016 года. Таким образом, 90% продаж Maserati принадлежат именно кроссоверу Levante. В прошлом году было куплено 345 единиц новинки.Помимо новой модели, в России в прошлом году также приобрели 23 роскошных седана Ghibli, а также 14 спорткаров Quattroporte. Специалисты отмечают, что более 60% проданных автомобилей Maserati были зарегистрированы в Москве. В прошлом году на учет ГАИ столицы встало 199 авто. В Московской области были продано 44 машины бренда.В Санкт-Петербурге нашлось 27 покупателей Maserati, тогда как в Свердловской области – 13, а в Краснодарском крае – 12. В Татарстане и Ростовской области приобрели по 5 авто Maserati, а в Калининградской, Пензенской и Владимирской областях нашлось по 4 клиента производителя.