Lexus объявил февральские спецпредложения на покупку машин

Японская премиальная компания Lexus разработала специальные акции на покупку представительского седана Lexus ES и всех авто модельного ряда люксовых кроссоверов и внедорожников марки. Действие спецусловий начинается с 1 февраля и распространяется на машины 2017 года выпуска.

Дмитрий Павличко

Клиенты, используя программу обмена авто с пробегом на новые при покупке флагмана Lexus LX в любой версии, могут сэкономить до 300 000 рублей. Использование данной программы при покупке бизнес-седанов Lexus ES 200 и Lexus ES 250 и люксового внедорожника Lexus GX 460 предоставляет выгоду в 200 000 рублей. Если граждане приобретают кроссовер Lexus RX, то его экономия достигает 150 000 рублей, а на премиальном ситикаре Lexus NX экономят до 100 000 рублей.Автолюбители, стремящиеся купить Lexus NX в феврале текущего года, могут применить выгодную программу автокредитования с первым платежом от 20% и пониженной ставкой от 10,9%. Бесплатное соединение со схемой «Помощь на дорогах» могут получить клиенты, купившие Lexus GX, Lexus LX, Lexus LS и Lexus LC.