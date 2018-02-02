НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Lexus объявил февральские спецпредложения на покупку машин

Lexus объявил февральские спецпредложения на покупку машин

Вчера, 18:04
Японская премиальная компания Lexus разработала специальные акции на покупку представительского седана Lexus ES и всех авто модельного ряда люксовых кроссоверов и внедорожников марки. Действие спецусловий начинается с 1 февраля и распространяется на машины 2017 года выпуска.

Lexus объявил февральские спецпредложения на покупку машин

 

Клиенты, используя программу обмена авто с пробегом на новые при покупке флагмана Lexus LX в любой версии, могут сэкономить до 300 000 рублей. Использование данной программы при покупке бизнес-седанов Lexus ES 200 и Lexus ES 250 и люксового внедорожника Lexus GX 460 предоставляет выгоду в 200 000 рублей. Если граждане приобретают кроссовер Lexus RX, то его экономия достигает 150 000 рублей, а на премиальном ситикаре Lexus NX экономят до 100 000 рублей.

Автолюбители, стремящиеся купить Lexus NX в феврале текущего года, могут применить выгодную программу автокредитования с первым платежом от 20% и пониженной ставкой от 10,9%. Бесплатное соединение со схемой «Помощь на дорогах» могут получить клиенты, купившие Lexus GX, Lexus LX, Lexus LS и Lexus LC.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Lexus объявил спецпредложения на приобретение своих моделей в октябре
Lexus объявил спецпредложения на приобретение своих моделей в октябре

Компания Lexus объявила специальное предложение на покупку моделей бренда в октябре. В акции участвуют премиальные кроссоверы и внедорожники бренда, сошедшие с

Lexus предлагает майские скидки на автомобили по программе Trade-In
Lexus предлагает майские скидки на автомобили по программе Trade-In

Японский бренд Lexus предлагает своим клиентам специальные условия на покупку всего модельного ряда автомобилей сегмента SUV и бизнес-седана ES. Уточняется,

Lexus в России предлагает специальные условия на покупку ES
Lexus в России предлагает специальные условия на покупку ES

Агентство «Автостат» сообщает, что с 27 октября по 30 ноября Lexus в России предлагает специальные условия на покупку седана бизнес-класса ES. Каждый

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости