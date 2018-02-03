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| | "АвтоВАЗ" открыл новый дилерский центр LADA в Беларуси

"АвтоВАЗ" открыл новый дилерский центр LADA в Беларуси

Сегодня, 03:00

В Гомеле, Беларусь, открылся новый официальный дилерский центр марки LADA. В пресс-службе компании «АвтоВАЗ» отметили, что автосалон соответствует передовым стандартам бренда.

"АвтоВАЗ" открыл новый дилерский центр LADA в Беларуси

 

В шоу-руме, занявшем 400 квадратных метров, будут выставляться восемь автомобилей. Техническая зона с 15 постами разместилась на площади в 680 квадратных метров. Отмечается, что за самым современным оборудованием работают сотрудники, успешно прошедшие обучение в LADA Academy.

 

Дополнительный комфорт клиентам обеспечивают парковка, бесплатный Wi-Fi и зона ожидания с уголком для детей. В автосалоне доступен весь комплекс услуг, касающихся продажи, гарантийного и постгарантийного обслуживания машин, а также предлагаются оригинальные запчасти и аксессуары.

«С открытием современного дилерского центра в Гомеле LADA укрепила свои позиции в Республике Беларусь. Мы намерены наращивать свое присутствие здесь, и видим для этого хорошие перспективы», – заявил Максимилиано Миссана, директор по экспорту ПАО «АвтоВАЗ».

Напомним, что на белорусском авторынке марка LADA в 2017 году вошла в «тройку» бестселлеров с рыночной долей в 11%. Наибольшей популярностью среди белорусов пользовались LADA Vesta, Largus и 4x4. В целом экспортные продажи компании за минувший год увеличились до 24000 автомобилей или на 31%.


Яна Васильева
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