Дилер ПАО «АвтоВАЗ» рассказал о планах по обновлению LADA Granta

По словам вице-президента по корпоративному управлению ГК «Кан Авто» Вадима Максимова, после обновления LADA Granta станет доступна в трёх типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Господин Максимов подчеркнул, что «АвтоВАЗ» смог существенно улучшить качество своей продукции.
Вместе с тем в ПАО «АвтоВАЗ» опровергли информацию относительно рестайлинга модели Granta. Представители компании просят дождаться автосалона в Москве, где будут раскрыты новинки и планы российского автопроизводителя на ближайшее будущее.
Автомобильные журналисты считают, что обновлённая Granta может дебютировать в августе 2018 года на Московском автосалоне, при этом официальные подробности об автомобиле планируется обнародовать уже в текущем месяце. Ожидается, что в основу новой генерации модели ляжет платформа от Renault-Nissan, при этом серийный выпуск стоит ожидать не ранее 2021 года.