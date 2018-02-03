Дилер ПАО «АвтоВАЗ» рассказал о планах по обновлению LADA Granta

Один из самых крупных дилеров компании «АвтоВАЗ» ГК «Кан Авто» заявил о появлении обновлённой версии LADA Granta в ближайшем будущем. Ожидается, что популярная модель будет представлена в новом типе кузова.

«За последние два-три года бренд LADA сделал титанический скачок: с вводом новых двух моделей – Vesta и X-Ray – мы имеем качество не хуже, чем у ближайших иностранных марок-конкурентов», – заявил он.

По словам вице-президента по корпоративному управлению ГК «Кан Авто» Вадима Максимова, после обновления LADA Granta станет доступна в трёх типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Господин Максимов подчеркнул, что «АвтоВАЗ» смог существенно улучшить качество своей продукции.Вместе с тем в ПАО «АвтоВАЗ» опровергли информацию относительно рестайлинга модели Granta. Представители компании просят дождаться автосалона в Москве, где будут раскрыты новинки и планы российского автопроизводителя на ближайшее будущее.

Яна Васильева

Автомобильные журналисты считают, что обновлённая Granta может дебютировать в августе 2018 года на Московском автосалоне, при этом официальные подробности об автомобиле планируется обнародовать уже в текущем месяце. Ожидается, что в основу новой генерации модели ляжет платформа от Renault-Nissan, при этом серийный выпуск стоит ожидать не ранее 2021 года.