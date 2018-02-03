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| | В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

Сегодня, 10:00
В Соединенных Штатах нашли довольно необычный автомобиль, который напоминает сразу несколько моделей различных годов выпуска. При его создании использовались компоненты от 17 разных транспортных средств.

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

 

 

Отмечается, что конструктор авто раньше числился рабочим на автосвалке либо продавал автокомпоненты, чем объясняется наличие достаточного количества комплектующих. Теперь же парень хочет реализовать свое создание за 25 000 долларов.

 

В документации такое творение известно как Chevrolet 1939, несмотря на то, что от этой модели взяты только капот, рама, крылья и решетка радиатора. 8-цилиндровый агрегат объемом 5,7 литра взят у большегруза GMC 1985, а автоматическая трансмиссия позаимствована у Chevrolet, выпущенного в 1982 году.

 

Стоит отметить, что машину снабдили килями от Cadillac 1961 года и крышкой багажного отделения от Cadillac Seville 1985. Большую половину позаимствовали от Ford Thunderbird 1964, кроме электрооборудования и приборной панели, взятой у Oldsmobile 1985.

 

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

 

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

 

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

 

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

 

В США нашли автомобиль-Франкенштейн, изготовленный из 17 машин

 

Сиденья в салоне взяли от Pontiac Freebird 1984 модельного года. Фонари дальнего света и поворотные указали построены специально для данной модели.
Дмитрий Павличко
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