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| | Ростовчан озадачили новые автобусы с необычным тюнингом

Ростовчан озадачили новые автобусы с необычным тюнингом

Сегодня, 15:41
Жителей Ростова-на-Дону удивил необычный «тюнинг» новых автобусов от местной транспортной фирмы. Оказалось, что у транспортных средств исчезли некоторые детали, которые изначально были установлены.

Ростовчан озадачили новые автобусы с необычным тюнингом

 

В сеть были выложены снимки, на которых видно, что у новых автобусов МАЗ, передвигающихся по Ростову-на-Дону, отсутствуют колпаки на колёсах и перегородки из оргстекла, ранее находившиеся в салоне. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким образом автобусы пытаются уберечь от вандалов, которые могли разрисовать перегородки. Однако для чего кому-то потребовалось снимать колпаки, остаётся загадкой.

Согласно другим предположениям, стеклянные перегородки было решено убрать из салона, чтобы пассажиры не разбили их костылями или сумками и не поранились. Не обошлось без саркастических комментариев. Один из пользователей предложил пойти дальше и убрать из салонов стёкла, печки и кондиционеры.

Представители компании-перевозчика пока не желают разъяснить сложившуюся ситуацию. Несмотря на столь странный «тюнинг», в целом ростовчане довольны появлением новых комфортных автобусов МАЗ.
Яна Васильева
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