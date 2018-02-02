Ростовчан озадачили новые автобусы с необычным тюнингом

Жителей Ростова-на-Дону удивил необычный «тюнинг» новых автобусов от местной транспортной фирмы. Оказалось, что у транспортных средств исчезли некоторые детали, которые изначально были установлены.

Яна Васильева

В сеть были выложены снимки, на которых видно, что у новых автобусов МАЗ, передвигающихся по Ростову-на-Дону, отсутствуют колпаки на колёсах и перегородки из оргстекла, ранее находившиеся в салоне. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким образом автобусы пытаются уберечь от вандалов, которые могли разрисовать перегородки. Однако для чего кому-то потребовалось снимать колпаки, остаётся загадкой.Согласно другим предположениям, стеклянные перегородки было решено убрать из салона, чтобы пассажиры не разбили их костылями или сумками и не поранились. Не обошлось без саркастических комментариев. Один из пользователей предложил пойти дальше и убрать из салонов стёкла, печки и кондиционеры.Представители компании-перевозчика пока не желают разъяснить сложившуюся ситуацию. Несмотря на столь странный «тюнинг», в целом ростовчане довольны появлением новых комфортных автобусов МАЗ.