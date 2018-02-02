Представлен лимитированный "заряженный" универсал Audi RS6 Avant

В правлении немецкой премиальной компании Audi представили ограниченную версию «заряженного» универсала Audi RS6, над которым потрудились тюнеры из ABT Sportsline. В Audi уже начали сбор предзаказов на новинку.

Дмитрий Павличко

Тюнингованный универсал Audi RS6 получил приставку Nogaro Edition. В моторный отсек этого универсала инженеры внедрили 8-цилиндровый агрегат объемом 4,0 литра, генерирующий производительность в 695 лошадиных сил. Этот мотор является доработанным вариантом двигателя, которым оснащен Audi RS6, выпущенный в 2015 году, выдающий 597 л.с.До первой «сотни» «заряженная» новинка берет разгон за 3,7 секунды при предельной скорости в 320 км/ч. Предыдущий автомобиль Audi RS6 Avant обойдется европейским автолюбителям в 124 000 евро. Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition выпустят в количестве 150 единиц.