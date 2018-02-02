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| | Представлен лимитированный "заряженный" универсал Audi RS6 Avant

Представлен лимитированный "заряженный" универсал Audi RS6 Avant

Вчера, 17:29
В правлении немецкой премиальной компании Audi представили ограниченную версию «заряженного» универсала Audi RS6, над которым потрудились тюнеры из ABT Sportsline. В Audi уже начали сбор предзаказов на новинку.

Представлен лимитированный "заряженный" универсал Audi RS6 Avant

 

Тюнингованный универсал Audi RS6 получил приставку Nogaro Edition. В моторный отсек этого универсала инженеры внедрили 8-цилиндровый агрегат объемом 4,0 литра, генерирующий производительность в 695 лошадиных сил. Этот мотор является доработанным вариантом двигателя, которым оснащен Audi RS6, выпущенный в 2015 году, выдающий 597 л.с.

До первой «сотни» «заряженная» новинка берет разгон за 3,7 секунды при предельной скорости в 320 км/ч. Предыдущий автомобиль Audi RS6 Avant обойдется европейским автолюбителям в 124 000 евро. Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition выпустят в количестве 150 единиц.
Дмитрий Павличко
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