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| | Обновленный кроссовер Nissan Qashqai доберётся до России в 2018 году

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai доберётся до России в 2018 году

Вчера, 20:33
Представители японской компании Nissan планируют вывести обновленный кроссовер Nissan Qashqai на автомобильный рынок России. Отмечается, что модель доберётся до дилерских центров РФ в 2018 году, но точная дата дебюта пока не озвучивается.

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai доберётся до России в 2018 году

 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на пресс-службу российского офиса Nissan, в 2018 году на автомобильном рынке России появится рестайлинговая версия популярного среднеразмерного кроссовера Nissan Qashqai. К сожалению, точная дата премьеры модели пока не озвучивается.

Напомним, что премьера обновленного кроссовера Nissan Qashqai состоялась в марте 2017 года на международном автосалоне в Женеве. Внешность кроссовера получила множество стилистических сходств с американским Nissan Rogue, а интерьер получил новые материалы отделки. Также в список оснащения добавлен пакет полуавтономных ассистентов Nissan ProPilot.

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai доберётся до России в 2018 году

 

На автомобильном рынке Европы новый Nissan Qashqai реализуется с осени 2017 года. Местным клиентам модель доступна с широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов объёмом в 1,2, 1,5 и 1,6 литра. Не исключено, что производство обновленного Nissan Qashqai для России будет налажено в Санкт-Петербурге, где собирается модель актуальной генерации.
Васисуалий Мурчалов
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