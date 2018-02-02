«Дуэт»: Как умельцы из Вологды сделали автомобиль из пенопласта

Мировые автомобильные гиганты и конструкторы-любители всегда хотели создать оригинальный и запоминающийся автомобиль. Одним из примеров такой разработки можно назвать причудливый пенопластовый грузовик «Дуэт», который разрабатывался умельцами из Вологды в 1989 году.

В 1989 году в Доме юных техников города Вологда был создан необычный компактный грузовик «Дуэт». Александр Крылов, руководитель авто-конструкторского отдела дома техников, был уверен в том, что модель является довольно перспективной разработкой, ведь автомобиль имеет четыре полноценных посадочных места или же грузовое пространство. В итоге разработчикам удалось собрать лишь грузовую версию модели, которая состояла из инвалидной мотоколяски СЗД и мотороллера «Муравей».Передняя часть коляски при помощи швеллера присоединялась к раме «Муравья», а патрубки выпускной системы и расширители рамы взяли от мотоцикла «ИЖ-Планета». Вместо штатной системы зажигания было установлено магнето, а тормозная система «перекочевала» с модели «Москвич-412».

Васисуалий Мурчалов

Наряду с этим самой удивительной частью «Дуэта» была кабина и кузов – данные элементы состояли из ДСП и пенопласта, что должно было снизить массу автомобиля и расход топлива. Примечательно, что отверстия для фар вырезались прямо в цельном листе пенопласта. В результате модель успешно прошла испытания и была отмечена государственными наградами.