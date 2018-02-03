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| | "АвтоВАЗ" вернул скидки на модели LADA по программе Trade-In

"АвтоВАЗ" вернул скидки на модели LADA по программе Trade-In

Сегодня, 04:00
Российская компания «АвтоВАЗ» сообщает о том, что некоторые модели бренда LADA вновь доступны для покупки со скидками в рамках программы Trade-In. Отмечается, что на этот раз российская компания будет компенсировать скидки за свой счёт.

"АвтоВАЗ" вернул скидки на модели LADA по программе Trade-In

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, с 1 февраля нынешнего года автомобили бренда LADA вновь доступны для покупки со скидками в рамках программы Trade-In. Отмечается, что в перечень таких автомобилей пока не включены модели LADA XRay и LADA Vesta. Так, сдавая подержанный автомобиль в рамках покупки нового Granta, клиенты могут сэкономить 20 000 рублей – стоимость модели составит 379 900 рублей за базовую комплектацию.

Стоит напомнить, что ранее компания «АвтоВАЗ» участвовала в государственной программе обновления автопарка и принимала автомобили по программе Trade-In, но такая деятельность оказалась невыгодной в финансовом плане и не пользовалась популярностью у клиентов.

Ранее речь шла о субсидировании в рамках государственных программ, однако теперь «АвтоВАЗ» будет компенсировать стоимость сдаваемых подержанных автомобилей за свой счёт. Уточняется, что в среднем выгода будет составлять от 20 000 до 30 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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