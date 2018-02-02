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| | Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

Сегодня, 14:52
Южнокорейская компания KIA вывела на первые дорожные тесты новое поколение популярного кроссовера KIA Soul. На страницах зарубежных автомобильных изданий появились первые шпионские фото долгожданной модели.

Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

 

Судя по свежим шпионским фото, новый KIA Soul сохранил все узнаваемые черты и по-прежнему носит «квадратный» кузов. Наряду с этим передняя часть автомобиля отмечается полностью пересмотренной оптикой, а радиаторная решетка стала более зауженной и агрессивной. Тестовый автомобиль пока что носит большое количество камуфляжа, но можно заметить, что противотуманные фары стали несколько больше и переместились выше.

Как сообщалось ранее, после смены поколения KIA Soul получит совершенно новую модульную платформу, которая позволит модели стать полноприводной. Информации о моторной линейке пока нет, но ожидается, что под капотом кроссовера расположатся 1,6- и 2,0-литровые моторы от актуального кроссовера, которые получат серьёзную модернизацию.

Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

 

Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

 

Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

 

Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

 

Стоит отметить, что актуальное поколение KIA Soul реализуется на рынке уже девять лет и пока получает лишь незначительный фейслифтинг раз в два года. Примечательно, что в 2017 году на российском рынке было реализовано 10 650 кроссоверов KIA Soul, что говорит о росте спроса сразу на 45,2%.
Васисуалий Мурчалов
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