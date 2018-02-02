Кроссовер KIA Soul нового поколения выехал на тесты

Судя по свежим шпионским фото, новый KIA Soul сохранил все узнаваемые черты и по-прежнему носит «квадратный» кузов. Наряду с этим передняя часть автомобиля отмечается полностью пересмотренной оптикой, а радиаторная решетка стала более зауженной и агрессивной. Тестовый автомобиль пока что носит большое количество камуфляжа, но можно заметить, что противотуманные фары стали несколько больше и переместились выше.
Как сообщалось ранее, после смены поколения KIA Soul получит совершенно новую модульную платформу, которая позволит модели стать полноприводной. Информации о моторной линейке пока нет, но ожидается, что под капотом кроссовера расположатся 1,6- и 2,0-литровые моторы от актуального кроссовера, которые получат серьёзную модернизацию.
Стоит отметить, что актуальное поколение KIA Soul реализуется на рынке уже девять лет и пока получает лишь незначительный фейслифтинг раз в два года. Примечательно, что в 2017 году на российском рынке было реализовано 10 650 кроссоверов KIA Soul, что говорит о росте спроса сразу на 45,2%.