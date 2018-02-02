Озвучены рублевые цены на BMW i8 Coupe и BMW i8 Roadster

Российские представители BMW Group начали прием заказов на новинки BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe. Базовые комплектации моделей предлагают по цене 11,15 млн рублей и 9,49 млн рублей.

После старта «живых» продаж будет доступна лимитированная версия BMW i8 Roadster First Edition. Некоторые элементы модели будут выкрашены в черный цвет, кроме того, авто получит диски Radial Spoke 516 черного матового цвета. Всего в мире будет продано только 200 единиц Roadster First Edition.В базовой версии BMW i8 Roadster и Coupe числятся: климат-контроль на две зоны, система подогрева и электропривода кресел, система стабилизации DSC и ABS, система амортизации Dynamic Damper Control, система автопилота и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в базе новинки получат ходовые огни на светодиодах, систему подогрева и электропривода наружных зеркал, бесключевой запуск двигателя и доступ в авто.BMW i8 Roadster оснастят дисками Radial-spoke 516 на 20 дюймов, а BMW i8 Coupe - колёсами Turbine-spoke 444. В салоне новинок присутствует перфорированная кожа Spheric. Клиенты также получат пакет функций BMW ConnectedDrive.