В Карелии на заледеневшем озере будут «танцевать» автомобили

В рамках международного фестиваля «Зимний драйв 2018» в Карелии пройдёт целый ряд ярких мероприятий. С 22 по 24 февраля в Сортавале на озере Айранне пройдёт соревнование конькобежцев, а также два автомобильных мероприятия, среди которых «25 часов на льду» и «Кубок танцующих автомобилей».

Васисуалий Мурчалов

С 22 по 24 февраля на озере Айранне в Карелии состоится фестиваль «Зимний драйв 2018». В рамках фестиваля состоится 25-часовой марафон на льду, участниками которого станут более 30 гоночных коллективов со всех уголков России и многих других стран. Задачей пилотов станет сделать максимальное количество кругов по льду озера, используя автомобили с задним приводом и без шипованной резины.Помимо этого, гости фестиваля смогут увидеть соревнования «Кубок танцующих автомобилей». Участники соревнования должны управлять автомобилем изысканно и в ритме танца, следуя играющей музыке. Организаторы уверены, что такая задача будет сопряжена с уникальными фигурами пилотажа.Отмечается, что организатором мероприятий стала российская гонщица Илона Накутис, которая является выдающейся фигурой в отечественном ралли. Кроме того, госпожа Накутис имеет ряд зарубежных наград в автоспорте.