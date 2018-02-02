НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | В Карелии на заледеневшем озере будут «танцевать» автомобили

В Карелии на заледеневшем озере будут «танцевать» автомобили

Вчера, 22:00
В рамках международного фестиваля «Зимний драйв 2018» в Карелии пройдёт целый ряд ярких мероприятий. С 22 по 24 февраля в Сортавале на озере Айранне пройдёт соревнование конькобежцев, а также два автомобильных мероприятия, среди которых «25 часов на льду» и «Кубок танцующих автомобилей».

В Карелии на заледеневшем озере будут «танцевать» автомобили

 

С 22 по 24 февраля на озере Айранне в Карелии состоится фестиваль «Зимний драйв 2018». В рамках фестиваля состоится 25-часовой марафон на льду, участниками которого станут более 30 гоночных коллективов со всех уголков России и многих других стран. Задачей пилотов станет сделать максимальное количество кругов по льду озера, используя автомобили с задним приводом и без шипованной резины.

Помимо этого, гости фестиваля смогут увидеть соревнования «Кубок танцующих автомобилей». Участники соревнования должны управлять автомобилем изысканно и в ритме танца, следуя играющей музыке. Организаторы уверены, что такая задача будет сопряжена с уникальными фигурами пилотажа.

Отмечается, что организатором мероприятий стала российская гонщица Илона Накутис, которая является выдающейся фигурой в отечественном ралли. Кроме того, госпожа Накутис имеет ряд зарубежных наград в автоспорте.
Васисуалий Мурчалов
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