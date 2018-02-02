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| | Nissan запустила онлайн-продажи автомобилей в России

Nissan запустила онлайн-продажи автомобилей в России

Вчера, 16:34
Японская компания Nissan начинает онлайн-продажи своих автомобилей на сайтах официальных российских дилеров. Отмечается, что новую систему первыми интегрировали дилеры из новосибирской компании «Эксперт НСК».

Nissan запустила онлайн-продажи автомобилей в России

 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», компания Nissan начинает онлайн-продажи автомобилей в России. Отмечается, что реализация моделей будет осуществляться посредством официальных сайтов российских дилеров бренда, а первым к инновационной программе присоединился новосибирский дилер «Эксперт НСК».

В представительстве Nissan отметили, что уже в скором времени ещё больше дилеров присоединятся к системе – на данный момент 11 автосалонов находятся на стадии интеграции в онлайн-продажи. В будущем Nissan планирует внедрить систему во всех дилерских центрах России.

Разработчики отметили, что таким образом покупка автомобиля станет более комфортной, что позволит существенно сэкономить время клиента. Покупатели могут получить самую подробную информацию о модели, а также совершить покупку в несколько кликов, зарезервировав модель на складе дилера. Оплату можно внести сразу или же оформить кредитный пакет услуг. Для покупки необходимо заполнить небольшую форму, после чего с клиентом свяжется менеджер дилерского центра.
Васисуалий Мурчалов
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