НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Спецназ США испугался шума мотора старой Acura, приняв его за выстрелы из автомата

Спецназ США испугался шума мотора старой Acura, приняв его за выстрелы из автомата

Сегодня, 12:16
Многие автолюбители отказываются от использования глушителей, ошибочно полагая, что таким образом их бюджетный автомобиль будет «звучать» как спорткар. Недавний случай, произошедший в Соединенных Штатах, говорит о том, что следует более тщательно следить за работой выхлопной системы.

Спецназ США испугался шума мотора старой Acura, приняв его за выстрелы из автомата

 

Владелец старого спортивного автомобиля Acura Integra Энрике Мендоса в своём гараже экспериментировал с функцией лаунч-контроля, установив на модель кастомную и явно неисправную выпускную систему. Автолюбитель не подозревал, что его работа в гараже привлечёт такое внимание.

Спустя порядка 30 минут к гаражу мистера Мендосы прибыл офицер полиции в сопровождении дюжины бойцов спецназа. Выяснилось, что резкие щелчки мотора старого спортивного автомобиля были приняты соседями и полицейскими за выстрелы из автомата АК-47.


Полицейские находились в полной боевой готовности и даже называли господина Мендосу лжецом, утверждая, то они хорошо знакомы со звуками работы автоматического оружия. Примечательно, что владельцу Acura Integra пришлось доказывать правоохранителям, что на самом деле такие звуки издает автомобиль – парню пришлось сесть за руль машины и запустить мотор. В результате недоразумение было улажено, а владельцу авто были принесены извинения. Справедливости ради стоит отметить, что услышав подобные звуки лучше действительно вызвать полицию.
Васисуалий Мурчалов
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