Новый внедорожник Chevrolet Tahoe добрался до рынка России

Согласно данным СМИ, до витрин российских дилерских центров добрался обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe 2018 модельного года. Отмечается, что за базовую комплектацию новинки придётся выложить внушительную сумму в 4 175 000 рублей.

Новый Chevrolet Tahoe 2018, который является флагманским SUV в модельной линейке американского бренда, получил полностью пересмотренную решетку радиатора и переднюю оптику, которая теперь имеет иную компоновку светодиодных огней. На передней части кузова появилась обильная хромированная отделка.Что касается технических характеристик, то новый Chevrolet Tahoe 2018 модельного года приводится в движение 6.2-литровым мотором V8, мощность которого выросла с 409 до 426 лошадиных сил. На смену 6-ступенчатой АКПП пришёл новый автомат с восемью передачами. Разработчики уверяют, что модель улучшила ещё и внедорожные характеристики.

Васисуалий Мурчалов

В салоне нового Chevrolet Tahoe 2018 появился обновленный мультимедийный центр, который теперь предлагает ещё больше возможностей. Также разработчики из General Motors пересмотрели линейку комплектаций внедорожника – теперь самая популярная в России версия LT носит название Premier.