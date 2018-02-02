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| | Новый внедорожник Chevrolet Tahoe добрался до рынка России

Новый внедорожник Chevrolet Tahoe добрался до рынка России

Сегодня, 11:10
Согласно данным СМИ, до витрин российских дилерских центров добрался обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe 2018 модельного года. Отмечается, что за базовую комплектацию новинки придётся выложить внушительную сумму в 4 175 000 рублей.

Новый внедорожник Chevrolet Tahoe добрался до рынка России

 

Новый Chevrolet Tahoe 2018, который является флагманским SUV в модельной линейке американского бренда, получил полностью пересмотренную решетку радиатора и переднюю оптику, которая теперь имеет иную компоновку светодиодных огней. На передней части кузова появилась обильная хромированная отделка.

Что касается технических характеристик, то новый Chevrolet Tahoe 2018 модельного года приводится в движение 6.2-литровым мотором V8, мощность которого выросла с 409 до 426 лошадиных сил. На смену 6-ступенчатой АКПП пришёл новый автомат с восемью передачами. Разработчики уверяют, что модель улучшила ещё и внедорожные характеристики.

Новый внедорожник Chevrolet Tahoe добрался до рынка России

 

В салоне нового Chevrolet Tahoe 2018 появился обновленный мультимедийный центр, который теперь предлагает ещё больше возможностей. Также разработчики из General Motors пересмотрели линейку комплектаций внедорожника – теперь самая популярная в России версия LT носит название Premier.
Васисуалий Мурчалов
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