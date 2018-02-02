НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Nissan покажет в Чикаго гусеничный концепт-кар 370Zki

Nissan покажет в Чикаго гусеничный концепт-кар 370Zki

Вчера, 17:13
Японская машиностроительная компания Nissan намерена привезти на автосалон в Чикаго концепт нового спорткупе Nissan 370ZKi. В сеть утекли уже тизерные изображения новинки.

Nissan покажет в Чикаго гусеничный концепт-кар 370Zki

 

При рассмотрении выложенных фото становится ясно, что на них новинка не показана, а заметен ее след на снегу. Как сообщают профильные СМИ, новинка будет построена на архитектуре Nissan 370Z и получит гусеничный привод.

Автомобиль разработают в одном экземпляре и наделят способностью преодолевать любую местность. Для внедрения гусеницы инженеры переделают подвеску и увеличат колесные арки купе.

Nissan покажет в Чикаго гусеничный концепт-кар 370Zki

 

Стоит сообщить, что Nissan не впервые разрабатывает автомобили с гусеничным приводом. В 2017 году был представлен прототип гусеничного кроссовера Rogue Trail Warrior Project. Кузов окрасили в камуфляжные цвета, на верх установили светодиодные осветители, а спереди внедрили электрическую лебедку. Под капот машина получила 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 170 л.с.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Nissan выпустит преемника спорткупе 370Z
Nissan выпустит преемника спорткупе 370Z

Японские инженеры из компании Nissan приступили к разработке преемника спорткара Nissan 370Z. Раньше в специализированных изданиях сообщалось, что будущего у

Компания Nissan подготовила кроссовер Rogue к зомби-апокалипсису
Компания Nissan подготовила кроссовер Rogue к зомби-апокалипсису

В рамках автосалона в Нью-Йорке компания Nissan готовится представить новый шоу-кар на основе популярного Nissan Rogue. По словам разработчиков, такая вариация

Nissan представит
Nissan представит "уличный" концепт Nismo в Чикаго

Концерн Nismo собирается представить новый "уличный" концепт-кар на мотор-шоу в Чикаго. Стоит напомнить, что данная компания является дочерним предприятием

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости