Nissan покажет в Чикаго гусеничный концепт-кар 370Zki

Японская машиностроительная компания Nissan намерена привезти на автосалон в Чикаго концепт нового спорткупе Nissan 370ZKi. В сеть утекли уже тизерные изображения новинки.

При рассмотрении выложенных фото становится ясно, что на них новинка не показана, а заметен ее след на снегу. Как сообщают профильные СМИ, новинка будет построена на архитектуре Nissan 370Z и получит гусеничный привод.Автомобиль разработают в одном экземпляре и наделят способностью преодолевать любую местность. Для внедрения гусеницы инженеры переделают подвеску и увеличат колесные арки купе.

Дмитрий Павличко

Стоит сообщить, что Nissan не впервые разрабатывает автомобили с гусеничным приводом. В 2017 году был представлен прототип гусеничного кроссовера Rogue Trail Warrior Project. Кузов окрасили в камуфляжные цвета, на верх установили светодиодные осветители, а спереди внедрили электрическую лебедку. Под капот машина получила 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 170 л.с.