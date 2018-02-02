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| | Тюнеры из Callaway выкатили 560-сильный GMC Yukon Denali

Тюнеры из Callaway выкатили 560-сильный GMC Yukon Denali

Сегодня, 10:26
Американский рамный внедорожник GMC Yukon Denali считается идеальным сочетанием проходимости, мощности и роскоши, но тюнеры из ателье Callaway уверены, что модель должна иметь более производительный мотор. Для тех, что солидарен с тюнерами, для покупки предложен новый GMC Callaway SC560, оснащенный могучим 560-сильным двигателем.

Тюнеры из Callaway выкатили 560-сильный GMC Yukon Denali

 

Согласно данным американского издания Carscoops, GMC Yukon Denali в базовом исполнении приводится в движение 6,2-литровым бензиновым мотором V8, который способен генерировать 420 лошадиных сил, но разработчики из Callaway решили, что такой производительности недостаточно для массивного внедорожника.

В результате американский GMC Yukon Denali получил турбонагнетатель GenThree, а также систему промежуточного охлаждения TrippleCooled – все эти дополнения изначально были разработаны для суперкаров Chevrolet Corvette от Callaway. Все эти дополнения увеличили мощность мотора до 560 лошадиных сил.

Тюнеры из Callaway выкатили 560-сильный GMC Yukon Denali

 

Тюнеры из Callaway выкатили 560-сильный GMC Yukon Denali

 

Что касается внешних дополнений, то новый GMC Yukon Denali получил специальные шильдики Callaway, а также спортивную отделку салона, руля и педалей. За отдельную плату внедорожник может быть оснащен 20- или 22-дюймовыми колёсными дисками. Стоимость пакета дополнений составляет 17 995 долларов (примерно 1 020 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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