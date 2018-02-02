Тюнеры из Callaway выкатили 560-сильный GMC Yukon Denali

Американский рамный внедорожник GMC Yukon Denali считается идеальным сочетанием проходимости, мощности и роскоши, но тюнеры из ателье Callaway уверены, что модель должна иметь более производительный мотор. Для тех, что солидарен с тюнерами, для покупки предложен новый GMC Callaway SC560, оснащенный могучим 560-сильным двигателем.

Согласно данным американского издания Carscoops, GMC Yukon Denali в базовом исполнении приводится в движение 6,2-литровым бензиновым мотором V8, который способен генерировать 420 лошадиных сил, но разработчики из Callaway решили, что такой производительности недостаточно для массивного внедорожника.В результате американский GMC Yukon Denali получил турбонагнетатель GenThree, а также систему промежуточного охлаждения TrippleCooled – все эти дополнения изначально были разработаны для суперкаров Chevrolet Corvette от Callaway. Все эти дополнения увеличили мощность мотора до 560 лошадиных сил.

Васисуалий Мурчалов

Что касается внешних дополнений, то новый GMC Yukon Denali получил специальные шильдики Callaway, а также спортивную отделку салона, руля и педалей. За отдельную плату внедорожник может быть оснащен 20- или 22-дюймовыми колёсными дисками. Стоимость пакета дополнений составляет 17 995 долларов (примерно 1 020 000 рублей).