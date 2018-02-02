KIA Cerato 2019 получит «более захватывающую» версию

Разработчики из корейской компании KIA планируют создать «более захватывающую» версию лифтбэка KIA Forte, который знаком российским клиентам по названию KIA Cerato. Ожидается, что новинка прежде всего будет ориентирована на автомобильный рынок Соединенных Штатов.

Деррек Ти, менеджер по планированию модельной линейки KIA Forte, во время общения с журналистами Motor Trend заявил, что компания рассматривает возможность создания «более захватывающей» версии KIA Forte. Господин Ти отметил, что модельная линейка 2019 года ещё не показала все новинки, поэтому разработчики готовят несколько особенных автомобилей. Кроме того, топ-менеджер отметил, что в ближайшие несколько лет модельную линейку KIA Forte жду серьёзные перемены.Не исключено, что речь идёт о создании более производительного KIA Forte, как это было с моделями KIA Soul Turbo и Hyundai Elantra Sport. Кроме того, в Европе и Великобритании клиенты могут приобрести 200-сильный KIA Pro_Cee'd GT.

Васисуалий Мурчалов

Стоит напомнить, что обновленный KIA Forte 2019 был представлен в начале нынешнего года на автосалоне в Детройте. Новинка получила несколько пересмотренный внешний вид, а под капотом расположился 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью в 147 лошадиных сил при 178 Нм.