НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | KIA Cerato 2019 получит «более захватывающую» версию

KIA Cerato 2019 получит «более захватывающую» версию

Сегодня, 09:45
Разработчики из корейской компании KIA планируют создать «более захватывающую» версию лифтбэка KIA Forte, который знаком российским клиентам по названию KIA Cerato. Ожидается, что новинка прежде всего будет ориентирована на автомобильный рынок Соединенных Штатов.

KIA Cerato 2019 получит «более захватывающую» версию

 

Деррек Ти, менеджер по планированию модельной линейки KIA Forte, во время общения с журналистами Motor Trend заявил, что компания рассматривает возможность создания «более захватывающей» версии KIA Forte. Господин Ти отметил, что модельная линейка 2019 года ещё не показала все новинки, поэтому разработчики готовят несколько особенных автомобилей. Кроме того, топ-менеджер отметил, что в ближайшие несколько лет модельную линейку KIA Forte жду серьёзные перемены.

Не исключено, что речь идёт о создании более производительного KIA Forte, как это было с моделями KIA Soul Turbo и Hyundai Elantra Sport. Кроме того, в Европе и Великобритании клиенты могут приобрести 200-сильный KIA Pro_Cee'd GT.

KIA Cerato 2019 получит «более захватывающую» версию

 

Стоит напомнить, что обновленный KIA Forte 2019 был представлен в начале нынешнего года на автосалоне в Детройте. Новинка получила несколько пересмотренный внешний вид, а под капотом расположился 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью в 147 лошадиных сил при 178 Нм.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
В Детройте дебютировал седан KIA Forte нового поколения
В Детройте дебютировал седан KIA Forte нового поколения

На автовыставке в Детройте прошла презентация нового седана KIA Forte, который в России продаётся под названием Cerato. Новинка впервые получила вариатор, а

Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019
Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019

В интернете были опубликованы первые официальные изображения нового седана Кіа Cerato, предлагаемого в США под названием Forte. Публичная премьера новинки

KIA больше не будут производить купе KIA Forte из-за низкого спроса
KIA больше не будут производить купе KIA Forte из-за низкого спроса

Корейской компанией KIA было принято решение остановить производство купе KIA Forte. Компания не будет больше заниматься производством данной модели, в связи с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости