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| | Great Wall привезет в Россию премиальные кроссоверы Wey

Great Wall привезет в Россию премиальные кроссоверы Wey

Сегодня, 04:00

Руководство Great Wall рассматривает вопрос запуска продаж в России роскошных кроссоверов Wey. Молодая премиальная марка была названа так по имени Вея Дзяндзюна, председателя правления китайского автогиганта Great Wall.

Great Wall привезет в Россию премиальные кроссоверы Wey

 

Во время общения с прессой гендиректор российского офиса Haval Михаил Роткин отметил, что на российском авторынке может появиться новый бренд – Wey. Если такое решение будет принято, продажа новинок будет осуществляться в дилерских центрах Haval.

 

Марка Wey появилась два года назад, при этом в Great Wall её позиционируют выше Haval. В настоящее время под молодым премиальным брендом предлагаются только два кроссовера: VV5 и VV7. Обе модели приводятся в движение 2,0-литровым бензиновым турбомотором, но для VV7 его форсировали со 197 до 234 лошадиных сил. Что касается коробки передач, двигатель может сочетаться только с 8-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением.

Кроссоверы можно купить только в переднеприводном исполнении, однако вскоре станут доступны и версии с полным приводом. Новинки могут порадовать своих будущих владельцев стильным дизайном и впечатляющим списком оснащения. В него попали фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и ряд других опций.


Яна Васильева
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