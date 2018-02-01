Завод Hyundai в Петербурге выпустил юбилейный 1,5-миллионный автомобиль

Сегодня, 1 февраля, с конвейера автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге сошёл 1,5-миллионный автомобиль с начала работы предприятия в январе 2011 года. Об этом проинформировали представители «Хендэ Мотор СНГ».

Юбилейным оказался белый седан Hyundai Solaris в «топовой» модификации Elegance с автоматической трансмиссией. В честь знакового события была проведена торжественная церемония, которую посетили губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов и посол Южной Кореи У Юн Гын. Гости мероприятия оставили на капоте юбилейного автомобиля свои автографы.Напомним, что петербургский завод Hyundai является вторым по величие производителем машин в России. Ежегодно предприятие выпускает свыше 220 000 единиц продукции, при этом на нём насчитывается более 2 200 сотрудников.

Яна Васильева

Завод может похвастаться передовым промышленным оборудованием, в том числе 240 роботами. На сегодняшний день здесь производятся Hyundai Solaris второй генерации, Hyundai Creta, KIA Rio четвертого поколения и новый KIA Rio X-Line.