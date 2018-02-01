Экс-глава Lotus представит суперкар в стилистике классических Ferrari

Кузовное ателье Ares Design, которым владеет бывший руководитель Lotus Дэни Бахару, сообщило о новом проекте Project Pony. Так, планируется создать автомобиль, базирующийся на современной платформе от Ferrari GTC4Lusso, и наделить его рядом черт от классических моделей Ferrari.

К настоящему моменту Ares Design разместил в сети эскизы новинки, кузов которой полностью изготовят из композитных материалов. Купе получит некоторые стилистические решения от итальянских автомобилей 70-х и 80-х годов прошлого века. Речь идёт о моделях Ferrari 365 GT42+2, 400 и 412.

Подобно донору, Ares Pony будет приводиться в движение 6,3-литровым атмосферным агрегатом V12, способным генерировать 700 лошадиных сил при 697 Нм крутящего момента. Динамические параметры грядущего автомобиля пока держат в секрете.

Ранее специалисты из Ares Design создали суперкар Panther Project на базе Lamborghini Huracan. При этом автомобиль представляет собой современное видение раритетного De Tomaso Pantera. В частности, классический спорткар напоминают скрытые головные фонари и острые выступы по бокам. Купе «обули» в большие диски колёс и шины Pirelli P Zero с полосками в духе формульных болидов.

Яна Васильева