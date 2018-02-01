Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | BMW прекратит производство "заряженного" седана M3

BMW прекратит производство "заряженного" седана M3

Вчера, 19:01

В скором времени должна выйти новая генерация BMW M3, поэтому остановка производства актуального F80 M3 является закономерной. Однако это может случиться раньше запланированных сроков.

 

BMW прекратит производство "заряженного" седана M3

 

Компания BMW намерена прекратить выпускать F80 M3 в мае нынешнего года, пишет BMWBlog. Такое решение связано с началом нового цикла испытаний WLTP, которые представляют собой нормы по определению уровня выбросов диоксида углерода, загрязнения окружающей среды и потребления горючего или энергии автомобилями во всём мире.

 

Так, с 1 июня текущего года M3 F80 нужно будет оборудовать новым фильтром Отто. Однако в BMW решили отказаться от данной процедуры и остановить сборку устаревшей модели, чтобы сконцентрироваться на разработке следующего поколения. Новый BMW M3 планируется выпустить в 2019 году как автомобиль 2020 модельного года. Наряду с этим M4 будет модернизирована и продержится на конвейере несколько дольше.


BMW прекратит производство "заряженного" седана M3

 

По неподтверждённым данным, M3 получит «мягкую» гибридную установку, способную генерировать порядка 500 лошадиных сил. По другим сведениям, новинку могут оснастить доработанным 3,0-литровым мотором S55, с которым также предложат X3 и X4 M. Также известно, что новый BMW M3 построят на платформе CLAR.

 


Яна Васильева
Новости по теме
Subaru WRX нового поколения выйдет не раньше 2020 года
Subaru WRX нового поколения выйдет не раньше 2020 года

Автомобиль нового поколения Subaru WRX не выйдет раньше 2020 года. Об этом сообщили официальные представители компании.

Компания Nissan презентует Juke нового поколения в 2016 году
Компания Nissan презентует Juke нового поколения в 2016 году

Компания Nissan намерена презентовать кроссовер Juke нового поколения в 2016 году. Выпускать автомобиль будут на заводе, расположенном в Британии, а

Компания Ford остановила сборку Focus в России
Компания Ford остановила сборку Focus в России

Компания Ford Ford Motor Company остановила сборку модели Focus прошлого поколения в России. Это связано с перенастройкой основного конвейера на выпуск Focus

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости