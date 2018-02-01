BMW прекратит производство "заряженного" седана M3

В скором времени должна выйти новая генерация BMW M3, поэтому остановка производства актуального F80 M3 является закономерной. Однако это может случиться раньше запланированных сроков.

Компания BMW намерена прекратить выпускать F80 M3 в мае нынешнего года, пишет BMWBlog. Такое решение связано с началом нового цикла испытаний WLTP, которые представляют собой нормы по определению уровня выбросов диоксида углерода, загрязнения окружающей среды и потребления горючего или энергии автомобилями во всём мире.

Так, с 1 июня текущего года M3 F80 нужно будет оборудовать новым фильтром Отто. Однако в BMW решили отказаться от данной процедуры и остановить сборку устаревшей модели, чтобы сконцентрироваться на разработке следующего поколения. Новый BMW M3 планируется выпустить в 2019 году как автомобиль 2020 модельного года. Наряду с этим M4 будет модернизирована и продержится на конвейере несколько дольше.





По неподтверждённым данным, M3 получит «мягкую» гибридную установку, способную генерировать порядка 500 лошадиных сил. По другим сведениям, новинку могут оснастить доработанным 3,0-литровым мотором S55, с которым также предложат X3 и X4 M. Также известно, что новый BMW M3 построят на платформе CLAR.

Яна Васильева